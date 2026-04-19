В Уфе состоялись проводы военнослужащих в зону СВО

Военнослужащие после краткосрочного отпуска отправились на фронт, чтобы сменить своих сослуживцев. Бойцов по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова доставят комфортабельные автобусы.
Солдат и офицеров проводили их родные и близкие. С напутственными словами к ним обратились военный комиссар Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы подполковник Сергей Жувак и начальник управления администрации Советского района столицы Ильнур Якупов.
Сергей Жувак передал бойцам привет и слова благодарности от Главы Башкирии Радия Хабирова и военного комиссара республики Михаила Блажевича. Офицер отметил, что республика гордится их подвигами и желает скорейшего возвращения домой.
«Уважаемые военнослужащие, родные, близкие, друзья, все, кто пришёл сегодня проводить наших боевых товарищей. Желаем вам скорейшей победы и возвращения на родную землю. Все вы, товарищи военнослужащие, в моих глазах являетесь героями нашей страны, которые в непростое время, приняв мужественное мужское решение, встали на защиту нашей Родины. Хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья и скорейшей, ещё раз повторю, скорейшей победы и возвращения домой к своим родным, близким», — сказал подполковник Сергей Жувак.
Один из воинов с позывным «Муха» из Илишевского района рассказал корреспонденту «Башинформа» о службе на передовой. По его словам, участники спецоперации из Башкирии достойно выполняют свой долг и командование неоднократно отмечает их. Но самое главное для них — это поддержка родного края.
«Мы часто получаем гуманитарную помощь. Земляки стараются, присылают всё, что просим: стройматериалы, инструменты, генераторы — это всё расходник, поэтому запасы должны постоянно пополняться. Получаем транспорт, маскировочные сети, медикаменты, спецоборудование. Очень благодарны руководству района, предпринимателям и всем людям, которые помогают бойцам. Это очень важно для нас. И отдельно хочу поблагодарить Радия Фаритовича и правительство республики за поддержку наших семей. Супруга дома рассказала, что обращалась за помощью и ей в считанные дни помогли. Не буду уж говорить, в чём была просьба, но отмечу — нам помогают. Поэтому я и мои сослуживцы отправляемся в зону СВО с лёгким сердцем, потому что дома всё в порядке», — сказал он.