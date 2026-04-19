В Туапсе простились с 29-летней девушкой, погибшей из-за атаки БПЛА. Похороны состоялись 18 апреля.
Напомним, в результате атаки на Туапсе в ночь на 16 апреля погибли два человека — 14-летняя школьница и 29-летняя девушка. Пострадали семеро.
Как рассказала РИА Новости подруга девушки, организацией похорон занималась тётя погибшей. Она заказала автобус от Туапсе до посёлка Горный и поминальный обед в кафе. Проводить в последний путь девушку приехали её подруги и коллеги.
Погибшая переехала в Туапсе из посёлка Горный. Она работала в цветочном магазине, снимала квартиру в мансарде дома, который сильно пострадал во время ночной атаки. По словам близких, она была жизнерадостной, активной и быстро училась новому. Ей очень нравилась творческая работа.
По факту гибели и ранения мирных жителей Краснодарского края при атаке украинских вооруженных сил Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
В пункте временного размещения сейчас постояльцев нет, тем не менее его двери открыты. Люди, оставшиеся полностью без жилья, сейчас находятся в гостинице. В маневренном фонде им уже подобрали жилье.