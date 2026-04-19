В Вооруженных силах Украины (ВСУ) растет количество небоевых потерь на учебных полигонах штурмовиков в Чугуевском районе Харьковской области. Об этом ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«На харьковском направлении на учебных полигонах штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе продолжаются небоевые потери ВСУ, их число растет», — заявили в структурах.
Также отмечается, что военный ВСУ из Ровно, который служил инструктором в 425-м отдельном штурмовом полку, умер от менингоэнцефалита. При этом вдова покойного заявляла, что муж отказывался обращаться за врачебной помощью, так как в этом случае вместо госпиталя он оказался бы в составе штурмовой группы.
