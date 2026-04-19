В Эхирит-Булагатском районе простились с бойцом СВО Александром Лазаревым

Скорбные вести пришли в Эхирит-Булагатский район. Как сообщили в администрации района, 19 апреля проводили в последний путь 43-летнего Александра Лазарева, погибшего в ходе СВО. Герой окончил институт и поступил в аспирантуру, планировал закончить обучение по возвращению.
— В мирной жизни Александр занимался бизнесом. Он был ярким представителем своего родного посёлка — человеком, которого знали, уважали и к которому тянулись. Он умел дружить по-настоящему: не формально, а глубоко, надёжно, по-человечески. Умел объединять людей, поддерживать, быть рядом, — поделились в администрации.
Решение отправиться на защиту Родины сибиряк принял ещё в 2024 году. Дома его ждали родители, младшая сестра и жена с дочерью. Александр погиб мужественно выполняя воинский долг 31 марта 2026 года.