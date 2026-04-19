Силы ПВО сбили 274 беспилотника и шесть авиабомб ВСУ за сутки

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 274 беспилотников, шесть авиационных бомб и реактивный снаряд HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности “Нептун” и 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
