Частичка родного дома: крымские общины отправляют на фронт блюда национальных кухонь

Инициатор проекта — местная болгарская национально-культурная автономия городского округа Симферополь и региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым Паисия Хилендарского. Заместитель ее руководителя Инесса Лукьяненко рассказывает, что передавали гуманитарную помощь воинам с самого начала СВО.
«Для ребят там наши блюда всегда были и остаются частичкой родного дома. Все ценится, что мы передаем, оборудование, техника, но домашняя еда — это уют и тепло. Мы и решили привлечь еще и другие национальности, у которых не было прямого контакта с воинскими частями. И все они согласились — это русская, украинская, белорусская общины, армяне, крымские татары, греки, азербайджанцы… Все, к кому бы мы ни обратились, все с удовольствием откликнулись», — сказала Инесса Лукьяненко в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым.
На передний край передают блюда различных национальных кухонь Крыма: баницу (болгарские пироги с мягким сыром), самсу (узбекские пироги с мясом и луком), кубете (крымско-татарский пирог с картошкой, мясом и луком), плов, русские блинчики, грузинские хачапури, армянское печенье гата и так далее.
«На Херсонском направлении, куда мы передаем наши посылки, служат ребята разных национальностей со всей России. Также мы делали поставку в наш Симферопольский госпиталь, где поправляют здоровье бойцы из разных уголков нашей Родины», — рассказала собеседница.
Таким образом, в разных регионах страны узнают о национальных кухнях народов, населяющих Крым. Многие пробуют те или иные блюда впервые.
«Поэтому и проект называется “Кухня народов Крыма — защитникам Отечества”. Это своего рода реклама нашего многонационального Крыма, нашей кухни. Блины и пироги — это вроде бы мелочи, но для наших мужчин в тех условиях, в которых они находятся, это очень важно», — отметила Инесса.
Она рассказывает, что обычно женщины той или иной национальности готовят у себя дома по вечерам накануне отправки: собираются все вместе и засучивают рукава. Иногда процесс затягивается до самого утра — чтобы та или иная поставка уехала в окопы еще горячей.
«Сарму и плов мы довозили теплыми еще, а выпечку остывшую, потому что это долгий процесс. Есть блюда, которые мы замораживаем, чтобы уже на месте их можно было разогреть и употребить горячими. В основном у нас блюда порционные, но бывают и те, которые делает на компанию — по несколько порций вместе», — рассказывает собеседница.
Все блюда сначала доставляют в специальный пункт, куда приезжают представители разных воинских частей и разбирают гостинцы. Так что еда крымских мастериц приезжает совершенно разным бойцам разных национальностей и вероисповеданий. Крымские хозяйки часто получают обратные отклики.
«Бойцам очень понравились кубете, особенно ребятам с материка, которые таких пирогов раньше никогда не ели. В основном, конечно, мужчинам нравится что-то мясное, но, например, булочки с вишней и кексы тоже просто “залетели”, — сказала Инесса Лукьяненко.
Поставки бывают примерно раз в две недели. В одну поставку передают несколько блюд разных народов. Их готовят женщины по национальным общинам. Иногда помогают национальные кафе или рестораны.
«К нам общины сами обращаются, просить не приходится. Мы сначала в рамках проекта хотели отправить три тысячи порций, а уже сейчас получилось пять тысяч. То есть то, что мы делаем, актуально. Значит, будем продолжать», — подытожила заместитель председателя Региональной болгарской НКА Республика Крым Паисия Хилендарского.