В акватории реки Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: Соцсети

«Специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе. Специалисты установили 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудовали нефтеловушку. Выхода нефтепродуктов в море не допущено», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как уточнил оперштаб, нефтепродукты попали в реку из-за пожара на морском терминале, который произошел в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля и в настоящее время уже ликвидирован.

