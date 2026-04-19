В акватории реки Туапсе локализовали разлив нефтепродуктов

«Специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе. Специалисты установили 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, оборудовали нефтеловушку. Выхода нефтепродуктов в море не допущено», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Как уточнил оперштаб, нефтепродукты попали в реку из-за пожара на морском терминале, который произошел в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля и в настоящее время уже ликвидирован.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.