Военные РФ оставили ВСУ без связи, уничтожив антенну Starlink под Харьковом

Бойцы российской группировки «Север» оставили украинских дроноводов без средств связи, уничтожив антенну комплекса Starlink в Харьковской области, сообщается в связанном с группировкой войск в Telegram-канале «Северный Ветер».
В сообщении говорится, что российские операторы БПЛА обнаружили и уничтожили антенну, расположенную в лесополосе между поселком Белый Колодезь и селом Покаляное в Волчанском районе.
«Уничтожение этих казалось бы незначительных целей является крайне важным элементом боевой работы, позволяющим оставить без связи подразделения противника», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» из группировки войск «Север» за неделю уничтожили около 15 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.