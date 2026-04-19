Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные РФ оставили ВСУ без связи, уничтожив антенну Starlink под Харьковом

Российские операторы БПЛА обнаружили антенну у лесополосе в Волчанском районе.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы российской группировки «Север» оставили украинских дроноводов без средств связи, уничтожив антенну комплекса Starlink в Харьковской области, сообщается в связанном с группировкой войск в Telegram-канале «Северный Ветер».

В сообщении говорится, что российские операторы БПЛА обнаружили и уничтожили антенну, расположенную в лесополосе между поселком Белый Колодезь и селом Покаляное в Волчанском районе.

«Уничтожение этих казалось бы незначительных целей является крайне важным элементом боевой работы, позволяющим оставить без связи подразделения противника», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» из группировки войск «Север» за неделю уничтожили около 15 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.

Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
