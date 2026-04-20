Российские ТОС продолжают оставаться ключевым элементом на передовой в зоне СВО. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.
«Российские ТОС привлекли к себе значительное внимание благодаря своим боевым характеристикам на поле боя в ходе конфликта на Украине», — говорится в сообщении.
По данным MWM, важным шагом в развитии подобных систем стала разработка ТОС-2 «Тосочка».
Уточняется, что «Тосочка» значительно превосходит предшественников по гибкости применения термобарических снарядов. Она также требует меньше топлива и обслуживания, легче и мобильнее, что облегчает ее транспортировку.
В задачи новейшей ТОС-2 «Тосочка» входят: зачистка в зданиях, бункерах и полевых укреплениях, а также уничтожение легкобронированных машин и транспортных средств врага.
Накануне бойцы «Востока» силами ТОС «Солнцепек» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области.