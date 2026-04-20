Военнослужащий из Нукутского района погиб в зоне проведения СВО

В сентябре 2024 года мужчина добровольцем отправился на территорию Украины.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 20 апреля. 15 апреля жители Нукутского МО простились с погибшим земляком, участником специальной военной операции Вячеславом Ершовым. В сентябре 2024 года мужчина подписал контракт с министерством обороны для прохождения военной службы на территории Украины и добровольцем отправился в зону проведения СВО.

Вячеслав Петрович родился 4 июня 1992 года в селе Алтарик. Окончил 11 классов Алтарикской средней школы, после продолжил обучение в профессиональном учебном заведении в Ангарске, но не успев его окончить, вступил в ряды Российской армии. Отслужив срочную службу, вернулся домой. Работал на Ангарской ТЭЦ.

28 сентября 2024 года военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания.