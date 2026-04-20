Один человек погиб во время ночной атаки БПЛА на Туапсе

Как уточняется, еще один человек получил ранения. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
Оперативную информацию о ситуации предоставляют региональные и муниципальные власти. Доклады о ходе ликвидации последствий происшествия поступают от главы муниципалитета Сергея Бойко.
В результате атаки в морском порту произошло возгорание. На месте работают экстренные службы, ведутся мероприятия по локализации и устранению последствий.
Также сообщается о повреждениях, вызванных падением обломков беспилотников. В ряде зданий на территории города выбито остекление. Повреждения зафиксированы в образовательных и социальных учреждениях, включая начальную школу, детский сад, музей и церковь, а также в одном из многоквартирных домов.
Кроме того, повреждения получила газовая труба. На всех участках, где были обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов, задействованы оперативные и специальные службы. Проводится обследование территории и оценка ущерба.
Ситуация находится на контроле профильных ведомств, работы по ликвидации последствий продолжаются.