Кондратьев: пожар начался в порту Туапсе при атаке ВСУ, один человек погиб

Губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА на Туапсе в ночь на 20 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Краснодарского края в ночь на понедельник 20 апреля. Об этом информировал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина», — написал чиновник в мессенджере МАХ.

Ещё один человек был ранен, он в больнице.

В морском порту занялся пожар, его тушат. Кроме того, обломками дронов выбило стёкла в одном многоквартирном доме, в зданиях музея, церкви, детского сада и школы. Повреждена газовая труба, информировал Кондартьев.

Напомним, в Самарской области ранним утром в субботу, 18 апреля, вражеские БПЛА атаковали родильный дом в Новокуйбышевске. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что ночью 19 апреля над регионами России уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотников. В том числе дроны сбили над Белгородской, Курской, Ростовской областями и Крымом.

