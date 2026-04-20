Кондратьев: пожар начался в порту Туапсе при атаке ВСУ, один человек погиб

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Краснодарского края в ночь на понедельник 20 апреля. Об этом информировал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина», — написал чиновник в мессенджере МАХ.
Ещё один человек был ранен, он в больнице.
В морском порту занялся пожар, его тушат. Кроме того, обломками дронов выбило стёкла в одном многоквартирном доме, в зданиях музея, церкви, детского сада и школы. Повреждена газовая труба, информировал Кондартьев.
Напомним, в Самарской области ранним утром в субботу, 18 апреля, вражеские БПЛА атаковали родильный дом в Новокуйбышевске.
Также сообщалось, что ночью 19 апреля над регионами России уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотников. В том числе дроны сбили над Белгородской, Курской, Ростовской областями и Крымом.