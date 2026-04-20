Группировка «Север» уничтожила замаскированные позиции ВСУ

«Цели были обнаружены, когда оператор разведывательного дрона вел наблюдение за автомобилем боевиков ВСУ. При детальном изучении и доразведке района, куда приехал вражеский автомобиль, было выявлено скопление живой силы и техники противника. Координаты были незамедлительно переданы командованию артиллерийского подразделения и старшему офицеру реактивной батареи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате боевой работы расчета «Града» был нанесен значительный урон личному составу ВСУ, что привело к нарушению управления подразделениями противника.
Кроме того, расчет ударных дронов войск беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил тараном несколько беспилотников самолетного типа и тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 ВСУ. Для обнаружения БПЛА противника были задействованы радиолокационные станции.
В то же время экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил личный состав и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север», добавили в военном ведомстве.