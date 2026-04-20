Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Север» уничтожила замаскированные позиции ВСУ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожил замаскированные позиции и скопление живой силы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры.

Источник: РИА "Новости"

«Цели были обнаружены, когда оператор разведывательного дрона вел наблюдение за автомобилем боевиков ВСУ. При детальном изучении и доразведке района, куда приехал вражеский автомобиль, было выявлено скопление живой силы и техники противника. Координаты были незамедлительно переданы командованию артиллерийского подразделения и старшему офицеру реактивной батареи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевой работы расчета «Града» был нанесен значительный урон личному составу ВСУ, что привело к нарушению управления подразделениями противника.

Кроме того, расчет ударных дронов войск беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил тараном несколько беспилотников самолетного типа и тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 ВСУ. Для обнаружения БПЛА противника были задействованы радиолокационные станции.

В то же время экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил личный состав и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север», добавили в военном ведомстве.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше