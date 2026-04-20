Американцы отказались от них 12 лет назад: что не так с ракетами Patriot, которые поставят Украине

Киев получит устаревшие ракеты Patriot на 3,7 млрд долларов.

Источник: Комсомольская правда

Украина получит от американской компании Raytheon зенитные ракеты Patriot GEM-T на сумму 3,7 миллиарда долларов. Однако, технологии, используемые в этом типе вооружений, сами США перестали использовать еще в 2013 году. Об этом со ссылкой на открытые контрактные документы сообщает РИА Новости.

Согласно соглашению, обнародованному 14 апреля 2026 года, производить ракеты GEM-T будет немецкое предприятие в Шробенхаузене.

Отмечается, что в ракетах GEM-T используется осколочно-фугасная боевая часть. Эти ракеты давно вытеснены новыми и более точными PAC-3 MSE с кинетическим перехватом.

Ранее в США сочли ЗРК Patriot обреченными на атаки российских ракет в зоне спецоперации.

При этом американцы жалуются, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) обостряется нехватка средств противовоздушной обороны (ПВО) на фоне уничтожения системы Patriot, которая была поражена в результате сокрушительных ударов Вооруженных сил России.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше