Украина получит от американской компании Raytheon зенитные ракеты Patriot GEM-T на сумму 3,7 миллиарда долларов. Однако, технологии, используемые в этом типе вооружений, сами США перестали использовать еще в 2013 году. Об этом со ссылкой на открытые контрактные документы сообщает РИА Новости.
Согласно соглашению, обнародованному 14 апреля 2026 года, производить ракеты GEM-T будет немецкое предприятие в Шробенхаузене.
Отмечается, что в ракетах GEM-T используется осколочно-фугасная боевая часть. Эти ракеты давно вытеснены новыми и более точными PAC-3 MSE с кинетическим перехватом.
Ранее в США сочли ЗРК Patriot обреченными на атаки российских ракет в зоне спецоперации.
При этом американцы жалуются, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) обостряется нехватка средств противовоздушной обороны (ПВО) на фоне уничтожения системы Patriot, которая была поражена в результате сокрушительных ударов Вооруженных сил России.