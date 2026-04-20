Обманом выманивают из города и бросают: Сальдо рассказал, как Киев убеждает жителей Херсона уехать

Украинские власти обманом выманивают из города жителей находящегося под контролем ВСУ Херсона. О том, что происходит дальше, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
По словам чиновника, люди, которые поддались на обманные методы и манипуляции и покинули Херсон и другие населённые пункты, оказываются фактически брошенными на произвол судьбы, никакой помощи в пунктах прибытия они не получают. Об этом Сальдо рассказал в интервью РИА Новости.
Ранее Сальдо рассказал, как в Виноградове Алешкинского округа вражеский беспилотник сбросил боеприпас на жилой сектор. От тяжелых ранений скончалась 63-летняя пенсионерка, пострадал 65-летний мужчина.
Также губернатор заявил, что Украина превращает Херсон в военную базу. Гражданская жизнь там постепенно сжимается, коммунальная инфраструктура изнашивается, а какого-либо восстановления люди даже не видят, сообщил Сальдо.
