Марочко: ВСУ противодронной сеткой пытаются спасти логистику в Орехове

По его словам, Киев еще пытается снабжать свою группировку в Орехове по трассе Н-08,. для этого ВСУ натянули более 30 км противодронных сетей вдоль автодороги.
«Наши военнослужащие, невзирая даже на такие меры противника, нарушают логистику ореховской группировки противника, нанося удары из артиллерии против которой дронные сети не работают», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что главком ВСУ Александр Сырский лично приехал к запорожскому Орехову, что говорит о сложной ситуации для украинских военных на данном участке.