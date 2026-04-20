Русские отреагируют: Меркурис напомнил НАТО слова Лаврова о красных линиях

Меркурис: Слова Лаврова о красных линиях должны стать сигналом для НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Страны Балтии и Финляндия должны учитывать слова главы российского МИД о «красных линиях». На это указал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Лавров сообщил, что, в конце концов, если красные линии действительно будут нарушены, русские отреагируют», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала, добавив, прибалтийские государства и Финляндия почти достигли той точки, в которой РФ должна будет отреагировать на производимые ими действия.

По его словам, Североатлантическому альянсу стоит прислушаться к словам главы российского МИД, так как военные провокации против России могут обернуться проблемой для самого блока.

Напомним, украинские дроны стали чаще запускать с территории европейских государств. Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу указал на то, что страны Прибалтики и Финляндия должны понимать, что их ждет ответ за агрессивные действия в отношении РФ.

Почему атака украинских БПЛА через Прибалтику — акт агрессии против России, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в Казахстане указали на то, что Украина перешла красные линии, атаковав объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше