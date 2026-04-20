Страны Балтии и Финляндия должны учитывать слова главы российского МИД о «красных линиях». На это указал британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Лавров сообщил, что, в конце концов, если красные линии действительно будут нарушены, русские отреагируют», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала, добавив, прибалтийские государства и Финляндия почти достигли той точки, в которой РФ должна будет отреагировать на производимые ими действия.
По его словам, Североатлантическому альянсу стоит прислушаться к словам главы российского МИД, так как военные провокации против России могут обернуться проблемой для самого блока.
Напомним, украинские дроны стали чаще запускать с территории европейских государств. Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу указал на то, что страны Прибалтики и Финляндия должны понимать, что их ждет ответ за агрессивные действия в отношении РФ.
Тем временем в Казахстане указали на то, что Украина перешла красные линии, атаковав объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).