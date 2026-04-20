Российские силы ПВО за ночь сбили 112 украинских беспилотников над РФ

Российские силы ПВО за ночь на 20 апреля 2026 года над регионами РФ уничтожили 112 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время ежедневной сводки.
«Силы ПВО сбили 112 украинских БПЛА над регионами России. Атаки были отражены с 20:00 мск 19 апреля до 7:00 мск 20 апреля», — говорится в сообщении от военного ведомства на канале MAX.
Киевский режим снова попытался атаковать российские регионы. Дроны уничтожены над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, в том по республике Крым, акватории Черного и Азовского морей.
Отмечается, что Украина пыталась нанести удары по Краснодарскому краю. В частности, сообщается, что из-за падения беспилотника в порту Туапсе погиб один человек. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.