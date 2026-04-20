Российские силы ПВО за ночь сбили 112 украинских беспилотников над РФ

В Минобороны рассказали о террористической атаке киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО за ночь на 20 апреля 2026 года над регионами РФ уничтожили 112 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время ежедневной сводки.

«Силы ПВО сбили 112 украинских БПЛА над регионами России. Атаки были отражены с 20:00 мск 19 апреля до 7:00 мск 20 апреля», — говорится в сообщении от военного ведомства на канале MAX.

Киевский режим снова попытался атаковать российские регионы. Дроны уничтожены над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, в том по республике Крым, акватории Черного и Азовского морей.

Отмечается, что Украина пыталась нанести удары по Краснодарскому краю. В частности, сообщается, что из-за падения беспилотника в порту Туапсе погиб один человек. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

