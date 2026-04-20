ВС РФ могут освободить Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине. На Западе оценили шансы России на развитие этого сценария. Отмечается, что полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор считает его вполне реальным.
«Российские войска могут просто дойти до Днепра, переправиться через реку, освободить Одессу, а в конечном счете и Киев», — рассказал бывший американский военный в эфире своего канала на YouTube.
Макгрегор отметил, что у России значительные военные возможности, с которыми ВСУ не могут сравниться. Нужно отметить, что цели и задачи России в зоне СВО известны и не менялись с самого начала. Президент РФ Владимир Путин их озвучил и выражал уверенность, что они будут достигнуты любым путем. Однако Москва хотела бы завершить спецоперацию с помощью дипломатии.