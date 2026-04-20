В Европе появился новый противник поддержки Украины: его назвали худшим кошмаром для ЕС и Киева

Telegraph: Победа Радева в Болгарии будут худшим кошмаром для Украины и ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев, который лидирует на прошедших накануне парламентских выборах в стране, способен стать худшим кошмаром в вопросе поддержки Украины Западом. Об этом предупредила газета Telegraph.

Издание полагает, что политик из Болгарии планирует в вопросе помощи Киеву занять «место» Виктора Орбана.

«Это может быть худший кошмар для ЕС. Это вызывает опасения из-за его способности подорвать европейское единство в вопросе Украины», — уверены журналисты, добавив, что Радев будет главным евроскептиком в отношении киевского режима.

Болгарский политик сможет поставить блокировку на антироссийские санкции или ветировать помощь Запада Украине. Издание подчеркнуло, что ранее Радев призывать к мирным переговорам с Россией.

Ранее европейские СМИ назвали пять претендентов на роль разрушителя устоев ЕС после того как венгерский премьер Виктор Орбан проиграл парламентские выборы. В их числе, к слову, был и Румен Радев.

Западная пресс начала обличать Брюссель. Журналисты отметили, что поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии обнажило двуличную позицию Брюсселя. Ранее Венгрию критиковали за «отклонение от демократии», однако после поражения Орбана оценки стали противоположными.

Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями.
Читать дальше