Командование ВСУ заменило военнослужащих 119-й бригады теробороны в Сумской области военными из рот охраны аэродромов. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.
Как рассказывают украинские пленные, произошло это потому, что тероборона на этом участке передовой почти полностью утратила боеспособность.
Кроме того, добавили собеседники агентства, на места теробороны пришли техники и связисты. Согласно официальной формулировке, их «прикомандировали в распоряжение офицеров 119-й бригады».
