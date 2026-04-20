Военнослужащих украинской военной полиции и Нацгвардии, отказавшихся выдвигаться в Волчанский район, перевели в специализированное штурмовое подразделение. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.
Сначала, отметили собеседники агентства, украинские силовики под разными предлогами отказывались ехать под Волчанск, где они должны были задерживать дезертиров. Тогда командование ВСУ приняло другое решение — всех отказников просто перевели в штурмовики.
Последует ли после этого еще какое-либо наказание, не сообщается. Ведь именно штурмовикам выпадает выполнять самую опасную на передовой работу.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ заменило военнослужащих 119-й бригады теробороны в Сумской области военными из рот охраны аэродромов.
Кроме того, боевики главаря киевского режима Владимира Зеленского пытаются бежать из города Константиновка в ДНР из-за перерезанных российскими дроноводами путей снабжения.