В Туапсе закрыли все школы и детсады после атаки БПЛА

После массированной атаки украинских беспилотников на Туапсе занятия в всех муниципальных и государственных школах города отменены на 20 апреля. Районные школы работают в штатном режиме.

Источник: Giulia Squillace/CC0

Четыре детских сада № 28, № 25, № 24 и № 22 не принимают детей. В остальных детсадах организованы дежурные группы.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что этой ночью Туапсе атаковали БПЛА. В морском порту погиб мужчина, еще один пострадал, повреждены многоквартирный дом, музей, церковь, школа и детский сад.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше