После ночной атаки БПЛА в Туапсе повреждено остекление в 17 зданиях

В Туапсе в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов 20 апреля повреждено остекление в 17 зданиях, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. В их числе три частных и семь многоквартирных жилых домов, четыре объекта социальной инфраструктуры и три административных здания.

Источник: Коммерсантъ

По словам главы округа, данные о последствиях инцидента носят предварительный характер и будут уточняться по мере завершения обходов. Оперативные группы продолжают работу по оценке ущерба. Также отмечается, что поврежденный участок газопровода протяженностью около 15 м восстановлен.

На местах падения обломков беспилотников ведутся работы по расчистке территории. Для ликвидации последствий привлечены дополнительные силы службы Кубань-СПАС. В ночное время функционировал пункт временного размещения, на данный момент пострадавших там нет.

Туапсе в ночь на 20 апреля подвергся массированной атаке БПЛА. По предварительным данным, в морском порту погиб один мужчина, также там произошло возгорание.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше