Средства ПВО РФ сбили за сутки 274 беспилотника ВСУ самолетного типа

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 135 918 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 984 танка и других боевых бронированных машин, 1 704 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 541 орудие полевой артиллерии и минометов, 59 812 единиц специальной военной автомобильной техники.