ВСУ потеряли более 50 военных в зоне действия «Днепра» за сутки

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 50 военных, две станции РЭБ и 28 авто в зоне действий группировки войск «Днепр», сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
«Уничтожены более 50 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, 28 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Балабино и Орехов Запорожской области.