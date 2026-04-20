ВСУ потеряли более 195 боевиков в зоне действия «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Коренек, Новая Сечь и Шостка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Веселое, Терновая, Избицкое и Колодезное Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.