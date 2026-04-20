ВС России нанесли удар возмездия по объектам ОПК Украины

«За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.