ВСУ за сутки потеряли 315 военных в зоне действия «Центра»

ВСУ за сутки потеряли 315 военных в зоне действия группировки «Центр».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 315 военнослужащих ВСУ, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и орудие полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Днепропетровской области, Красноподолье, Светлое, Белицкое, Красноярское, Гришино, Доброполье и Торское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и орудие полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.