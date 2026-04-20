Ветеран раскрыл, какое оружие СССР эффективно применяют на СВО

Участник спецоперации уточнил, что был командиром расчета ракетного комплекса.
«Фагот» — разработка еще советского периода, поэтому ракеты для нее лежали на складах в большом количестве. Этот комплекс показал высокую эффективность на СВО, — объяснил собеседник NEWS.ru.
Мартемьянов уточнил, что ВСУ отслеживают удары ПТРК, поэтому, чтобы противник не смог поразить установки и их расчеты, операторы меняют позиции после атак.
Ранее Минобороны сообщило об ударе по скоплению живой силы ВСУ в Херсоне с помощью РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр». В ведомстве уточнили, что расчеты «Градов» выполняют задачи по уничтожению позиций противника в любое время суток.