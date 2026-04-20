Ветеран раскрыл, какое оружие СССР эффективно применяют на СВО

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот», первая модификация которого была поставлена на вооружение советской армии в 1970-х годах, до сих пор активно используется в зоне СВО российскими военными из-за высокой эффективности. Ракеты ПТРК позволяют ликвидировать бронетехнику, укрепления и живую силу противника. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал ветеран СВО Матвей Мартемьянов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Участник спецоперации уточнил, что был командиром расчета ракетного комплекса.

«Фагот» — разработка еще советского периода, поэтому ракеты для нее лежали на складах в большом количестве. Этот комплекс показал высокую эффективность на СВО, — объяснил собеседник NEWS.ru.

Мартемьянов уточнил, что ВСУ отслеживают удары ПТРК, поэтому, чтобы противник не смог поразить установки и их расчеты, операторы меняют позиции после атак.

Ранее Минобороны сообщило об ударе по скоплению живой силы ВСУ в Херсоне с помощью РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр». В ведомстве уточнили, что расчеты «Градов» выполняют задачи по уничтожению позиций противника в любое время суток.