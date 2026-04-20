Ветеран раскрыл, какое оружие СССР эффективно применяют на СВО

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот», первая модификация которого была поставлена на вооружение советской армии в 1970-х годах, до сих пор активно используется в зоне СВО российскими военными из-за высокой эффективности. Ракеты ПТРК позволяют ликвидировать бронетехнику, укрепления и живую силу противника. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал ветеран СВО Матвей Мартемьянов.