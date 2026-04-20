Главное из брифинга Минобороны 20 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 20 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удар возмездия по военным объектам Украины

В течение суток в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей:

  • объекты оборонно-промышленного комплекса;
  • объекты транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районах населенных пунктов Коренек, Новая Сечь и Шостка Сумской области, а также три бригады и пограничный отряд в районах населенных пунктов Веселое, Терновая, Избицкое и Колодезное Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 195 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция РЭБ, склад боеприпасов, шесть складов материальных средств и склад горючего.

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Боровая Харьковской области, Красный Лиман и Лозовое ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 210 боевиков, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Николайполье, Новоселовка, Николаевка и Константиновка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 205 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 15 автомобилей, артиллерийского орудия, четырех станций РЭБ, четырех складов боеприпасов и шести складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 315 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Днепропетровской области, Красноподолье, Светлое, Белицкое, Красноярское, Гришино, Доброполье и Торское ДНР.

Потери украинской стороны: порядка 315 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка Днепропетровской области, Воздвижевка и Барвиновка Запорожской области.

Противник потерял до 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, боевую машину РСЗО RAK-SA-12 и два склада материальных средств.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово, Балабино и Орехов Запорожской области.

«Уничтожены более 50 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, 28 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиабомбы;
  • 274 БПЛА самолетного типа.

