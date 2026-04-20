«Солнцепек» уничтожил пункт дислокации ВСУ на краснолиманском направлении. Видео

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» из состава группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации украинских подразделений на краснолиманском направлении. Удар наносился в ночное время, сообщает Министерство обороны.
В ходе воздушной разведки операторы беспилотников вскрыли скопление сил противника на укрепленных позициях и оперативно передали координаты цели бойцам 176-го отряда войск РХБ защиты специального назначения. После выполнения пристрелочного выстрела военные нанесли по объекту массированный удар термобарическими снарядами. В результате залпа цель была полностью уничтожена.
Применение современных программных систем топогеодезической привязки позволяет «Солнцепекам» с высокой точностью выжигать долговременные опорные пункты и бронетехнику противника.