«Солнцепек» уничтожил пункт дислокации ВСУ на краснолиманском направлении. Видео

Минобороны показало кадры ночной боевой работы тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». На Краснолиманском направлении расчет группировки войск «Запад» точным ударом термобарических снарядов уничтожил пункт временной дислокации ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» из состава группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации украинских подразделений на краснолиманском направлении. Удар наносился в ночное время, сообщает Министерство обороны.

В ходе воздушной разведки операторы беспилотников вскрыли скопление сил противника на укрепленных позициях и оперативно передали координаты цели бойцам 176-го отряда войск РХБ защиты специального назначения. После выполнения пристрелочного выстрела военные нанесли по объекту массированный удар термобарическими снарядами. В результате залпа цель была полностью уничтожена.

Применение современных программных систем топогеодезической привязки позволяет «Солнцепекам» с высокой точностью выжигать долговременные опорные пункты и бронетехнику противника.