«Солнцепек» уничтожил пункт дислокации ВСУ на краснолиманском направлении. Видео

В ходе воздушной разведки операторы беспилотников вскрыли скопление сил противника на укрепленных позициях и оперативно передали координаты цели бойцам 176-го отряда войск РХБ защиты специального назначения. После выполнения пристрелочного выстрела военные нанесли по объекту массированный удар термобарическими снарядами. В результате залпа цель была полностью уничтожена.