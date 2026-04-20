Роспотребнадзор замеряет воздух в Туапсе трижды в день после атаки БПЛА

В Туапсе, где продолжается тушение пожара на морском терминале после ночной атаки БПЛА 20 апреля, специалисты Роспотребнадзора ведут круглосуточный мониторинг состояния воздуха в жилых районах. Замеры проводят трижды в день — утром, днем и вечером — с передачей данных в муниципальный оперативный штаб.
По итогам последних лабораторных исследований концентрация вредных веществ не превышает установленные гигиенические нормы.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Туапсе 246 человек и 2 пожарных поезда тушат пожар на морском терминале после БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше