В понедельник, 20 апреля, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в 12.03. Общественный транспорт в городе-герое прекратил движение. В 14.28 стало известно, что опасность миновала.
«Отбой воздушной тревоги!», — написал Развожаев.
Напомним, в Севастополе сбили два беспилотника над Черным морем. Это произошло в районе Северной стороны.