Эксперт назвал «узкое место» весенней кампании СВО

Бои на Константиновском направлении стали системным фактором, влияющим на темпы всей российской операции в Донбассе. Этот участок сейчас выступает своеобразным «узким местом», от которого зависят сроки летне-осенней кампании, пишет военный эксперт Юрий Баранчик.
Как отмечает эксперт, сейчас перед российской группировкой стоит задача выйти к Константиновке и Дружковке, чтобы открыть путь на Краматорск. Для решения этой задачи задействованы крупные силы, включая части 8-й общевойсковой армии и 3-го армейского корпуса. Однако пока тактические успехи на окраинах города не дают нужного оперативного результата.
Командованию приходится решать сразу несколько задач: давить на город с разных направлений, пытаться окружить противника и прикрывать фланги. Дополнительно мешает соседний Часов Яр, откуда ВСУ все еще могут нанести фланговые удары. Кроме того, по мнению эксперта, на ситуацию на поле боя серьезно повлияло изменение «баланса дронов».
В качестве возможных сценариев развития ситуации рассматриваются либо концентрация сил для прорыва на отдельном участке, либо продолжение планомерного давления по всем направлениям. В последнем случае боестолкновения могут принять затяжной характер, что повлияет на динамику изменения обстановки и приведет к смещению сроков выхода к Краматорску.
Резюмируя, Баранчик отмечает, что именно Константиновское направление стало своеобразным «бутылочным горлышком», через которое сейчас проходит вся логика весенней кампании. И именно достигнутый здесь результат окажет влияние на общий темп наступления в Донбассе.