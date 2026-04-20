Эксперт: потеря контроля над Сумами станет катастрофой для ВСУ

Эксперт считает, что значимость Сум для положения ВСУ отлично понимает украинский президент Владимир Зеленский, так как он обращает повышенное внимание на северное направление. Собеседник NEWS.ru объяснил, что путь на север открывает дороги в сторону Киева, поэтому украинские военные сейчас старательно пытаются затормозить продвижение российских войск.
«Далее возможно объединение сразу двух фронтов: наступление в сторону Сум и Харькова. С другой стороны, у нас есть штурм на северную часть Донбасса для освобождения Славянско-Краматорской агломерации. И тут, получается, смыкание двух векторов может действительно дать разрыв фронта для ВСУ», — уточнил Артамонов.
Эксперт отметил, что еще недавно украинцы пытались наступать в направлении Курской и Белгородской областей. Он добавил, что активность в северном направлении объясняется стремлением Владимира Зеленского продемонстрировать европейским союзникам свою успешность на линии фронта. Кроме того, Киев защищает северное направление, чтобы обеспечить безопасность районов, прилегающих к украинской столице.
По мнению Артамонова, после сдачи Сум и дальнейшего продвижения российских войск в направлении Славянска и Краматорска, «ткани фронта» ждут прорыв. Далее ВС РФ будут следовать по районам, где отсутствуют крепкие укрепления для долгосрочной обороны.
Ранее стало известно о ликвидации российской армией бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в селе Никольское под Сумами. О потере бригады свидетельствуют опубликованные в Сети некрологи.