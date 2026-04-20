Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Туапсе увеличилось

В оперативном штабе Краснодарского края днем 20 апреля сообщили об увеличении количества пострадавших жителей Туапсе после массированного налета беспилотников на город минувшей ночью.
Напомним, спустя несколько дней после предыдущего нападения с воздуха на курортный город в ночь на 20 апреля Туапсе вновь оказался в эпицентре атаки ВСУ. Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев сообщал об одном погибшей мирном жителе и одном раненом. Также снова был атакован морской порт, жилые дома, поврежден газопровод.
Позже стало известно, что из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали мужчину с отравлением.
Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Узнать больше по теме
