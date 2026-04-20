Эксперт объяснил, смогут ли Patriot GEM-T ВСУ сбивать ракеты РФ

«Ракеты [Patriot GEM-T] способны сбивать лишь аэродинамические цели. Они имеют небольшую дальность — где-то 70 км вместо 150 км у новых. США отдают Украине старые образцы вооружения, которое уже не имеет большого военного значения. За них Штаты получают $3,7 млрд, на которые будут производить новые боеприпасы», — отметил собеседник NEWS.ru.
Эксперт уточнил, что Patriot GEM-T не в состоянии отразить удары «Искандера». Он допустил, что снаряды способны поразить крылатую ракету «Калибр», но только в случае, если ее определит система радиолокационного наблюдения и не менее чем за десять минут.
Ранее стало известно о крупных поставках дронов Украине от европейских стран. Так, оборонная компания PBS Group из Чехии обеспечивает ВСУ двигателями для ракет и дронами. В 2025 году предприятие выпустило 1,7 тысячи единиц двигателей.