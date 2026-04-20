Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, смогут ли Patriot GEM-T ВСУ сбивать ракеты РФ

ВСУ не смогут устранить дефицит ракет ПВО с помощью Patriot GEM-T. Эти зенитные боеприпасы, которые американцы передают Киеву, не в состоянии перехватывать российские баллистические снаряды. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков, комментируя информацию о поставках Украине боеприпасов на сумму 3,7 млрд долларов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Ракеты [Patriot GEM-T] способны сбивать лишь аэродинамические цели. Они имеют небольшую дальность — где-то 70 км вместо 150 км у новых. США отдают Украине старые образцы вооружения, которое уже не имеет большого военного значения. За них Штаты получают $3,7 млрд, на которые будут производить новые боеприпасы», — отметил собеседник NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что Patriot GEM-T не в состоянии отразить удары «Искандера». Он допустил, что снаряды способны поразить крылатую ракету «Калибр», но только в случае, если ее определит система радиолокационного наблюдения и не менее чем за десять минут.

Ранее стало известно о крупных поставках дронов Украине от европейских стран. Так, оборонная компания PBS Group из Чехии обеспечивает ВСУ двигателями для ракет и дронами. В 2025 году предприятие выпустило 1,7 тысячи единиц двигателей.

