Эксперт назвал условие для дефицита западных боекомплектов у ВСУ

Евросоюз может уменьшить объемы поставок оружия Украине в случае, если российские войска вытеснят ВСУ из Сум. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт допустил, что европейские союзники Киева откажутся финансировать и обеспечивать оружием войска, которая не способна держать оборону.

«Прорыв [российских войск] в Сумскую область или на Харьковское направление, помимо уже Славянско-Краматорского и того наступления, которое ведется в Запорожье, приведет к дефициту поставок боекомплекта и запчастей для боевой техники [у ВСУ], потому что Запад мыслит вполне меркантильно», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Артамонов добавил, что главком ВСУ Александр Сырский оценивает вероятность сокращения военной помощи со стороны Запада в случае поражения под Сумами как высокую. В случае провала украинцев европейские лидеры зададутся вопросом, зачем поставлять боекомплекты армии, которая отступает.

Ранее стало известно, что Украина не раскрывает таможенные данные о поставках дронов из европейских стран. Информация скрыта от публичных запросов. Минобороны РФ сообщило о том, что предприятия Европы увеличили производство беспилотников для отправки ВСУ.

