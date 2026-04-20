«Грады» накрыли скрытые позиции и опорные пункты ВСУ на двух направлениях. Видео

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» нанесли результативные удары по позициям украинской армии в Харьковской области и на Добропольском направлении. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.
В Харьковской области вычислить замаскированный пункт противника помог оператор разведывательного беспилотника, который проследил за передвижением украинского автомобиля. Получив точные координаты, расчет «Града» группировки войск «Север» оперативно выдвинулся на позицию и накрыл заданный квадрат осколочно-фугасными снарядами.
Параллельно успешную боевую работу продемонстрировали бойцы группировки войск «Центр» на Добропольском направлении, где воздушная разведка обнаружила вражеский опорный пункт, скрытый в лесополосе. Экипаж РСЗО «Град» отработал по переданным координатам, полностью уничтожив укрепления противника.