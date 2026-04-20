На Украине раскрыли схему хищения на закупках дронов: речь идет о сотнях миллионов

Более 800 миллионов гривен (более 1,3 млрд рублей) были похищены при выделении на закупку дронов на Украине. Об этом заявил глава украинской госслужбы финансового мониторинга Филип Пронин в своем Telegram-канале.
По его словам, Госфинмониторинг, а также правоохранительные органы выявили многоуровневую схему с признаками растраты бюджетных средств, которые были выделены на закупку беспилотников для нужд обороны. Он заявил, что речь идет о более чем 800 миллионах гривен, которые были направлены на счета компаний-прокладок.
Пронин утверждает, что деньги выводились через компании-посредники, физических лиц, а также фиктивный импорт.
Ранее сайт KP.RU писал, что в Киевской области руководящий состав территориального центра комплектования (ТЦК) и всех его сотрудников уволили из-за коррупционного скандала.