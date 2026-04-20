Смогут ли США выдержать такое?: Дмитриев высмеял «отказ» Зеленского от США

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией отреагировал на «разочарование» главы киевского режима Владимира Зеленского в Соединенных Штатах. Соответствующий комментарий Дмитриев оставил в своих соцсетях.
«Смогут ли США выдержать такой жесткий отказ от самого Зеленского?» — задался вопросом Дмитриев.
Ранее американский историк Филлипс О’Брайен для The Atlantic написал, что Зеленский утратил веру в США и перестал считать их своим союзником. По его словам, Зеленский не стремится выстраивать отношения с администрацией президента Дональда Трампа.
Сайт KP.RU писал, что президент США назвал Зеленского единственным на Украине, кому не нравится предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования.