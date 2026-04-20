«FPV-дронами свои же и убьют»: Командиры ВСУ принуждали солдат идти на штурм под угрозой расправы

Украинский пленный из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Ситник рассказал, что командование подразделения угрожало ему и другим мобилизованным ударами своих же FPV-дронов, если те не пойдут на штурм. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющееся в распоряжении видео беседы.