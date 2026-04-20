Украинский пленный из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Ситник рассказал, что командование подразделения угрожало ему и другим мобилизованным ударами своих же FPV-дронов, если те не пойдут на штурм. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на имеющееся в распоряжении видео беседы.
«Нас там держали, грязными, вонючими, около четырех месяцев. Начальство выходило по рации, угрожали, говорили идите штурмуйте, если не пойдем, то нас FPV-дронами свои же и убьют», — отметил он.
По его словам, везде были российские бойцы, а кругом было много погибших боевиков ВСУ, уже тела начали разлагаться. Провизии никакой не было, и решили сдаться в плен, добавил Сергей.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что скандал развернулся вокруг командира одного из батальонов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Тот взбунтовался из-за катастрофической ситуации на передовой. При этом российские военные подчеркнули, что только за 26 марта в районе населенного пункта Писаны в Днепропетровской области ударами ФАБ были уничтожены пятеро украинских боевиков.