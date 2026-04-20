Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Крымом и Черным морем ликвидировали беспилотники ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение пяти часов во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«С 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе осколки сбитого беспилотника рухнули на пассажирский автобус на Радиогорке и пробили крышу автобуса № 55, обошлось без пострадавших.

Средства ПВО в первой половине дня понедельника перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Черным морем, Крымом и еще двумя регионами страны.

В ночь на понедельник силы ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом. Массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся город Туапсе.

