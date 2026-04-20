Украина должна как можно скорее завершить конфликт и заключить мир с Россией, чтобы остановить царящий в стране хаос. Об этом заявила Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Чтобы восстановить страну и жизнь на Украине, нам всем нужно сделать все возможное, чтобы как можно скорее остановить этот конфликт», — написала она в личном аккаунте в социальной сети X.
Мендель подчеркнула, что распространение информации о том, что ситуация на Украине якобы находится под контролем, является проявлением невежества и демонстрирует равнодушие к народу страны.
Ранее KP.RU сообщал, что Украина может перестать существовать как самостоятельное государство через 20−30 лет из-за сокращения населения. Как считает кандидат социологических наук Игорь Кузнецов, страна может разделиться на несколько частей из-за последствий конфликта. Россия же неоднократно подчеркивала, что готова к мирному обсуждению вопроса.