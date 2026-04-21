Россия подсчитала, сколько раз Киев нарушил пасхальное перемирие в 2026 году

За 32 часа пасхального перемирия российская сторона насчитала как минимум 6,5 тыс. нарушений со стороны Киева. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Киев, разумеется, немедленно бросился обвинять Россию в нарушении перемирия. Однако российской стороной было зафиксировано не менее 6 500 нарушений перемирия со стороны украинских вооруженных сил, и это всего лишь за 32 часа его действия», — заявил Небензя в рамках заседания СБ по теме Украины.
Небензя уточнил, что в числе нарушений — атаки ВСУ по гражданским объектам, где зафиксированы погибшие и раненые мирные жители.
Постпред подчеркнул, что пасхальное перемирие ни в коей мере нельзя считать шагом к долгосрочному прекращению огня.
По решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, Вооруженные силы РФ с 16:00 11 апреля и до 12 апреля 2026 года соблюдали пасхальное перемирие.