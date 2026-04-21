Россия подсчитала, сколько раз Киев нарушил пасхальное перемирие в 2026 году

Небензя: Киев нарушил пасхальное перемирие РФ более 6,5 тысяч раз.

Источник: Комсомольская правда

За 32 часа пасхального перемирия российская сторона насчитала как минимум 6,5 тыс. нарушений со стороны Киева. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Киев, разумеется, немедленно бросился обвинять Россию в нарушении перемирия. Однако российской стороной было зафиксировано не менее 6 500 нарушений перемирия со стороны украинских вооруженных сил, и это всего лишь за 32 часа его действия», — заявил Небензя в рамках заседания СБ по теме Украины.

Небензя уточнил, что в числе нарушений — атаки ВСУ по гражданским объектам, где зафиксированы погибшие и раненые мирные жители.

Постпред подчеркнул, что пасхальное перемирие ни в коей мере нельзя считать шагом к долгосрочному прекращению огня.

По решению верховного главнокомандующего Владимира Путина, Вооруженные силы РФ с 16:00 11 апреля и до 12 апреля 2026 года соблюдали пасхальное перемирие.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше