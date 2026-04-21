ВСУ потеряли с начала СВО примерно 2 млн военнослужащих. Подобные данные привел командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«Потери, которые Украина понесла за время СВО, за эти четыре года, можем примерно предполагать, что около 2 миллионов человек. 1,7 млн — это утечка, которая была несколько месяцев назад», — сказал он для ТАСС.
При этом Алаудинов подчеркнул, что еще следует посчитать, какое количество боевиков ВСУ погибло дополнительно.
Ранее KP.RU писал, что на учебных полигонах штурмовиков ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области растет количество потерь, не связанных с боевыми действиями.
В свою очередь глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал, что на Украине существуют трудности с набором людей в армию.
* — Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.