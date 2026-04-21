Киев расценивает возможный вывод ВСУ с территории Донбасса как стратегический проигрыш. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Стратегически для нас это проигрыш», — сказал он в интервью каналу ICTV, добавив, что в Донассе уже построены фортификационные сооружения и защитные линии, оставив которые, Украина станет значительно слабее.
Ранее Зеленский заявил, что отказался от условия о выводе украинских войск из Донбасса для получения Украиной от США гарантий безопасности.
При этом глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Зеленский не готов вывести войска с территории Донбасса, так как заинтересован в продолжении конфликта. В случае прекращения конфликта он лишится «очень большой коррупционной схемы», отметил парламентарий.
При этом помощник президента России Юрий Ушаков указал на то, что вывод войск Вооруженных сил Украины с территории Донбасса мог бы открыть перспективы для урегулирования многих вопросов в контексте конфликта.