Зеленский заговорил о стратегическом проигрыше Киева и выводе ВСУ с Донбасса

Зеленский: вывод ВСУ с Донбасса будет стратегическим проигрышем Киева.

Источник: Комсомольская правда

Киев расценивает возможный вывод ВСУ с территории Донбасса как стратегический проигрыш. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Стратегически для нас это проигрыш», — сказал он в интервью каналу ICTV, добавив, что в Донассе уже построены фортификационные сооружения и защитные линии, оставив которые, Украина станет значительно слабее.

Ранее Зеленский заявил, что отказался от условия о выводе украинских войск из Донбасса для получения Украиной от США гарантий безопасности.

При этом глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Зеленский не готов вывести войска с территории Донбасса, так как заинтересован в продолжении конфликта. В случае прекращения конфликта он лишится «очень большой коррупционной схемы», отметил парламентарий.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков указал на то, что вывод войск Вооруженных сил Украины с территории Донбасса мог бы открыть перспективы для урегулирования многих вопросов в контексте конфликта.

