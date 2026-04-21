Пленный из ВСУ рассказал, что его брата-инвалида записали в дезертиры

«Младший брат покалеченный [сейчас] дома, на 4 года младше меня — 32 ему. Его призвали по мобилизации и в боях ему осколком в голову прилетело. Он глухой, его оперировали три раза где-то. Нисколько [по пособию] ему не платят, он был за штатом. Врач из той части, в которой он служил, просто подал его как СЗЧ (самовольное оставление части — прим. ТАСС)», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.