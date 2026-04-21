В Харьковской области наблюдается проседание линии фронта ВСУ. Это происходит около населённого пункта Колодезное, информировал военный эксперт Андрей Марочко.
«Хочу отметить, что есть некоторые элементы проседания фронта украинских боевиков у Колодезного, но полностью обороноспособность украинские боевики еще не потеряли», — сказал он ТАСС, добавив, что около Волчанских Хуторов и Колодезного сейчас ведутся основные бои на харьковском участке.
Тем временем в Вооруженных силах Украины (ВСУ) растет количество небоевых потерь на учебных полигонах штурмовиков в Чугуевском районе Харьковской области.
Напомним, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал, что ВСУ потеряли с начала СВО примерно 2 млн военнослужащих.
Ранее военный эксперт, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ могут освободить Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.
Тем временем военкор Коц рассказал о ходе самого важного сражения весны 2026 года в зоне СВО здесь на KP.RU.